Ouganda: l'accueil des réfugiés afghans divise l'Assemblée nationale

Selon des médias locaux et internationaux, de nombreux députés ougandais ont émis mercredi des réserves tandis que d'autres ont demandé des précisions concernant la décision du gouvernement d'accueillir 2.000 personnes fuyant Kaboul après la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans*.

"Lorsqu'il s'agit d'accueillir des réfugiés, le ministre chargé de cette question se doit d’abord de consulter le parlement pour avoir son aval, ensuite on peut avancer", a déclaré le député Gilbert Olanya, cité par des médias.

Le député s’est également interrogé sur la capacité de l'Ouganda à accueillir d'autres réfugiés alors qu'il en abrite déjà plus de 1,5 million, dont un million de réfugiés sud-soudanais.

De son côté, le député Asuman Basalirwa a rappelé que le pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés.

"Nous n'avons pas encore renoncé à nos obligations en vertu des conventions sur les réfugiés, nous sommes tenus par le droit international d'accueillir les réfugiés", a-t-il souligné.

Pour sa part, la députée Norah Bigirwa-Nyendwoha a demandé des clarifications sur l'accueil de ces réfugiés, estimant qu'il s'agit d'"une question d'importance nationale".

Le gouvernement rwandais a annoncé mardi qu’il s’apprêtait à accueillir temporairement quelque 2.000 réfugiés afghans fuyant leur pays, à la demande de l’administration américaine.

L'Ouganda accueille aujourd’hui plus de 1,5 million de réfugiés, de loin le plus grand nombre en Afrique et le troisième à l'échelle mondiale. Pourtant, il est l'un des pays les plus pauvres du monde et dépend fortement de l'aide étrangère. Une part importante de cette aide est destinée à soutenir la politique de la porte ouverte du pays.

