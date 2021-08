Le fils du commandant Massoud demande des armes à ses «amis d’Occident» pour lutter contre les talibans

Tandis que les talibans* ont pris le contrôle presque total de l'Afghanistan le 15 août et que l’ex-Président a quitté le pays, la résistance sous le commandement du fils du commandant Massoud a exprimé son intention de continuer sa lutte. Elle a demandé via le Washington Post à ses «amis d’Occident» de lui fournir plus d’armes et de munitions.