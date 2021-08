La Chine lance une campagne pour la promotion du développement durable

La Chine a lancé, lundi, une campagne nationale pour la promotion du développement vert et la conservation de l'énergie et des ressources, auprès des institutions publiques chinoises, a rapporté l'agence Chine nouvelle.

Durant cette campagne, qui s'étale sur une semaine, une programmation hybride a été prévue alliant virtuel et présentiel, avec un forum sur les économies d'eau et une campagne d'éducation au développement vert, en vue de préconiser un mode de vie vert et à faible émission de carbone, a précisé la même source.

À cette occasion, une liste de tâches essentielles et de travaux spécifiques concernant un développement vert à faible émission de carbone sera établie à travers la présentation de plans ad hoc.