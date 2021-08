Brésil : un chef de la police suspendu pour avoir fait l'apologie d'une manifestation pro Bolsonaro

Un commandant de la police de Sao Paulo a été suspendu de ses fonctions, lundi, après avoir appelé sur ses réseaux sociaux à la participation, le 7 septembre, à une manifestation en faveur du président brésilien, Jair Bolsonaro et contre la Cour suprême.

Le colonel Aleksandre Lacerda, chef du commandement de la police de l'intérieur, a été démis de ses fonctions après avoir invité ses "amis" sur ses réseaux sociaux à participer à la manifestation contre la Cour suprême et le Tribunal électoral supérieur, prévue le jour d’anniversaire de l'indépendance, rapportent des médias locaux.

Lacerda, qui commande une troupe de 5.000 hommes répartis dans 78 villes de l'intérieur de l'État de Sao Paulo, le plus riche et le plus peuplé du Brésil, a été appelé à faire une déposition après ses publications "politico-partisanes" sur les réseaux sociaux, qui sont interdites par les statuts de la Police.

Les manifestations contre la Cour suprême et le tribunal électoral ont été convoquées par Bolsonaro lui-même, qui entretient, ces derniers mois, des rapports tendus avec les pouvoirs législatif et judiciaire, en remettant en cause le système de vote électronique en vigueur dans le pays.

Le leader de la droite brésilienne a soulevé des soupçons de "fraude" concernant le vote électronique, en vigueur au Brésil depuis 1996 et a exigé l'incorporation du bulletin imprimé en amont.

La campagne sans répit du président contre le vote électronique a poussé la plus haute juridiction brésilienne à inclure le chef de l’Etat dans une enquête sur la "diffusion de fausse nouvelles antidémocratiques".

Bolsonaro fait déjà l'objet d'enquêtes également pour fraude présumée dans l’achat de vaccins anticovid et autres "irrégularités", ce qui a précipité le pays dans une crise institutionnelle à laquelle s’est joint le Parlement.