Après l’automobile et l’espace, place à la robotique pour Elon Musk

Puisant dans son expérience avec les machines automatisées et les logiciels d'assistance au conducteur Autopilot, Tesla vient de dévoiler son projet de développement d’un robot humanoïde, dont le prototype verrait le jour l’année prochaine.

Pour le magnat de la tech et PDG de Tesla, Elon Musk, l’idée est de construire une machine dotée d’intelligence artificielle (IA), suffisamment habile pour remplacer l’humain quand il est question de tâches jugées «répétitives, ennuyeuses ou dangereuses».

Ce projet s’inscrit dans le cadre des ambitions plus larges de l'entreprise en matière d'automatisation, qui comprennent la construction de sa propre puce informatique, appelée D1, pour alimenter les réseaux des véhicules qu'elle espère un jour rendre autonomes.

«Tesla est certainement l'entreprise de robotique la plus importante au monde, parce que les voitures sont des robots semi-conscients sur roues, avec un ordinateur de bord dédié à la conduite autonome», a déclaré Musk dans son usine de Fremont, en Californie, à l’occasion du Tesla AI Day, journée consacrée à l’IA chez le géant de l’automobile américain.

Baptisé Tesla Bot, le robot mesurerait à peu près 1m75, pèserait environ 57 kilos et serait capable de transporter une charge de plus de 20 kilos ainsi que de se déplacer à plus de 8 km/h, a-t-il précisé.

Auparavant, Musk s’était montré méfiant du potentiel de l'IA à déjouer les humains, la considérant même comme la plus grande menace pour la civilisation. Aujourd'hui, il assure que le Tesla Bot serait «amical» et que la société conçoit la machine à un «niveau mécanique» afin de pouvoir la dompter.