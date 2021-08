Vers un arrêt des évacuations françaises d'ici la fin de la semaine

Les Américains, qui contrôlent l'aéroport, «ont confirmé cette date du 31 août (...) et donc pour des conditions pratiques de sécurité évidemment nous ne pourrons pas continuer les opérations au-delà du 31 août», a-t-il expliqué sur CNEWS.

«Nous nous mettons donc en situation d'arrêter les opérations à Kaboul avant la fin de la semaine pour que les dernières évacuations puissent avoir lieu via Abou Dhabi jusqu'à Paris», a-t-il ajouté.

Date limite de l'évacuation

Joe Biden a annoncé mardi que les Etats-Unis étaient en bonne voie pour conclure les opérations d'évacuation et leur retrait d'Afghanistan d'ici à la date butoir du 31 août, en soulignant qu'une prolongation de la présence des troupes américaines sur place posait de nombreux risques de sécurité.

Depuis la chute de Kaboul entre les mains des taliban le 15 août, l'opération Apagan - qui prend la forme d'un pont aérien entre Kaboul et Paris, via la base aérienne française 104 d'Al Dhafr (Abou Dhabi) - a permis d'évacuer une centaine de Français et plus de 2.000 Afghans.