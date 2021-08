Corée du Sud: Facebook et Netflix condamnés pour violation de la vie privée

L'organisme sud-coréen de surveillance de la protection des informations personnelles a infligé mercredi une amende de près de 5,7 millions de dollars à Facebook et Netflix pour violation de la vie privée, a rapporté l'agence de presse Yonhap.

Ainsi, Facebook s'est vu infliger la sanction la plus lourde, soit 6,46 milliards de wons. La commission a déclaré que l'entreprise a créé et stocké les modèles de reconnaissance faciale de 200.000 utilisateurs sud-coréens, sans leur consentement, entre avril 2018 et septembre 2019.

Facebook a également été accusé de collecter le numéro d'enregistrement résidentiel des personnes de manière illégale et de ne pas notifier les changements concernant sa gestion des informations personnelles.

De son côté, Netflix a été condamné pour avoir collecté les informations personnelles de 5 millions de personnes sans leur consentement, avant même la fin de la procédure d'enregistrement sur leur service. Netflix a également été tenu responsable de ne pas avoir dévoilé les informations relatives au transfert de données personnelles en dehors du pays.

De même, la Commission de protection des informations personnelles leur a ordonné de corriger les problèmes à la suite de son enquête.