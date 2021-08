Les talibans se sont engagés à laisser partir Américains et Afghans à risque après le 31 août

Les talibans* se sont engagés à laisser partir les Américains et les Afghans à risque encore en Afghanistan après le 31 août, a affirmé mercredi 25 août le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.

«Les talibans* ont pris des engagements en public et en privé pour fournir et permettre un passage sûr aux Américains, aux autres étrangers, et aux Afghans à risque, dans le futur, après le 31 août», a-t-il déclaré.

Il resterait encore environ 1.500 Américains à évacuer d'Afghanistan selon les évaluations, a précisé le secrétaire d'État lors d'une conférence de presse.

Selon lui, les pays environnant l'Afghanistan étudient «s'ils peuvent jouer un rôle pour garder l'aéroport ouvert une fois que notre contingent militaire partira ou, si nécessaire, le rouvrir s'il ferme pour un certain temps».

«Les talibans* ont signifié clairement qu'ils ont un fort intérêt à conserver un aéroport en fonctionnement. Nous et le reste de la communauté internationale avons fortement intérêt à cela, principalement afin de s'assurer que quiconque veut quitter [l'Afghanistan] puisse le faire après le 31 [août] en utilisant l'aéroport», a déclaré Antony Blinken.

Il n'a cependant pas précisé si les États-Unis maintiendraient une présence diplomatique après le 31 août.

«Nous étudions un certain nombre d'options», a-t-il affirmé.

Vers la fin des évacuations

L'angoisse montait encore mercredi chez les milliers d'Afghans prêts à tout pour fuir leur pays aux mains des talibans*, après la confirmation par le Président Joe Biden de la fin des évacuations la semaine prochaine.

Des milliers d'Afghans se sont massés depuis des jours devant l'aéroport de la capitale, sécurisé par plus de 6.000 soldats américains, dans une atmosphère tendue. Certains y campent avec leur famille entière. Tous espèrent arriver à entrer dans le complexe et prendre au plus vite un avion.

*Organisation terroriste interdite en Russie