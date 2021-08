Fin des évacuations françaises depuis l'Afghanistan vendredi soir

«À partir de demain soir (vendredi-NDLR), on ne peut plus procéder aux évacuations à partir de l'aéroport de Kaboul», du fait de la fin imminente du retrait des troupes américaines qui contrôlent et sécurisent l'aéroport de la capitale afghane, le 31 août.

Depuis la chute de Kaboul entre les mains des taliban le 15 août, l'opération française Apagan - qui prend la forme d'un pont aérien entre Kaboul et Paris, via la base aérienne française 104 d'Al Dhafr (Abou Dhabi) - a permis d'évacuer une centaine de Français et environ 2.500 Afghans.