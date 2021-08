Le HCR salue la décision de Kampala d'accueillir des réfugiés afghans

"L'Ouganda a une longue tradition d'accueil des réfugiés et c'est une autre grande preuve de solidarité avec les personnes dont la vie et la liberté sont menacées chez elles", a souligné le HCR dans un tweet.

Le gouvernement ougandais avait annoncé, la semaine dernière, sa décision d’accueillir temporairement quelque 2.000 réfugiés afghans.

Mercredi, quelque 51 réfugiés afghans sont arrivés à bord d'un vol privé à l'aéroport international d’Entebbe, ont annoncé les autorités ougandaises.

L’Ouganda accueille aujourd’hui près de 1,5 million de réfugiés, de loin le plus grand nombre en Afrique et le troisième à l'échelle mondiale. Pourtant, l'Ouganda est l'un des pays les plus pauvres du monde et dépend fortement de l'aide étrangère.