Chine: la réouverture des écoles conditionnée au respectent des normes de contrôle

Le ministère a demandé aux écoles, lors d'une conférence de presse vendredi, de renforcer la surveillance de la santé de leurs élèves et des enseignants avant la rentrée scolaire d'automne, recommandant aux écoles dans les zones à risque élevé ou moyen d'infection à la Covid-19 de reporter le début du nouveau semestre scolaire.

Les étudiants, les membres du corps enseignant et les autres membres du personnel des établissements d'éducation supérieure doivent présenter des résultats négatifs aux tests d'acide nucléique effectués dans un délai de 48 heures suivant leur retour de vacances, selon la même source.

Un plan de contrôle de la Covid-19 pour les écoles, récemment publié par le ministère de l'Education et la Commission nationale de la Santé, exige que les étudiants des institutions d'éducation supérieure portent les masques sur les campus. Les écoliers, collégiens et lycéens dans les zones à faible risque d'infection, et les enfants dans les écoles maternelles, ne sont pas tenus de porter des masques en classe, précise le document.