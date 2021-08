Chine: plus de 140 participants au Salon international du commerce des services

Un total de 143 organisations et entreprises financières participeront au Salon international du commerce des services (CIFTIS), a rapporté l'agence de presse Chine nouvelle.

Cette exposition sera organisée en ligne et en présentiel du 3 au 7 septembre prochain au parc Shougang, dans l'arrondissement de Shijingshan, à Pékin, a précisé la même source citant un communiqué des organisateurs, ajoutant que parmi les 143 entités financières, 84 sont chinoises, et les autres viennent de 18 pays et régions.

Le site de l'exposition couvre une superficie de plus de 17.000 m2, ce qui en fait l'exposition financière la plus importante de la Chine, a indiqué Wang Ying, directrice adjointe du Bureau de la supervision et de l'administration des affaires financières locales de Pékin, citée par Chine nouvelle.

Les participants feront conjointement la démonstration des services financiers transfrontaliers mis en place pour l'Initiative ceinture et route et les zones de libre-échange de la Chine, et présenteront des cas de finance au service du commerce mondial lors de l'exposition.