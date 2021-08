Mexico appelle les Etats-Unis et le Canada à investir en Amérique centrale pour réduire l'immigration

Donnant en exemple le programme mexicain "Semant la Vie" destiné aux agriculteurs, qui fournit 420.000 emplois avec un investissement d'environ 55 millions d'euros par an, M. López Obrador s'est interrogé lors d'une intervention dans l'Etat du Chiapas (sud) si "les Etats-Unis et le Canada ne peuvent-ils pas faire la même chose au Guatemala, au Honduras, à El Salvador ?".

"Oui, nous allons continuer à faire barrage (à l'immigration clandestine), mais il faut trouver des solutions de fond, structurelles", a-t-il fait valoir, rappelant que ces populations d'Amérique centrale se voyaient "contraintes de quitter leurs pays" en raison de la pauvreté.

Le Mexique a déployé plus de 27.000 membres des forces armées dans ses frontières nord et sud pour faire barrage à l'immigration illégale en provenance en partie des pays d'Amérique centrale et à destination des Etats-Unis et du Canada.

Environ un tiers des migrants arrêtés en juin aux Etats-Unis venaient du Mexique, suivi par le Honduras, le Guatemala et le Salvador.

Le nombre de mineurs non-accompagnés a augmenté en juin de 8% par rapport à mai, pour un total de 15.253 mineurs, soit plus de 500 par jour. Les Etats-Unis ont promis qu'ils seraient accueillis dans le pays, plutôt que d'être renvoyés au Mexique.

Les flux migratoires avaient nettement diminué pendant la pandémie et ont commencé à remonter légèrement en 2020, avant de bondir depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Joe Biden.