L’UE songe à exclure Israël, USA et Liban de sa liste de voyage

L'Union européenne prévoit d'émettre une recommandation visant à interdire temporairement l'entrée sans urgence particulière pour les Américains, relate le Wall Street Journal, se référant à une source dans les milieux diplomatiques.

À la suite d’une montée des infections enregistrées aux États-Unis le mois dernier, les responsables européens ont commencé à discuter activement de cette initiative. Actuellement, le taux moyen de contaminations aux États-Unis est supérieur à celui de l'Union européenne.

En outre, la Slovénie, qui préside l'Union européenne, a demandé que la liste des interdictions inclue non seulement les États-Unis, mais aussi cinq autres pays d'où les voyages non essentiels ne seraient pas autorisés, indique le journal. Les pays en question sont Israël, le Kosovo, le Liban, le Monténégro et la Macédoine du Nord. Tous ces pays ont récemment enregistré une augmentation des cas d’infection par le Covid-19.

Les diplomates avec qui le média a pu parler sous couvert d’anonymat ont ajouté qu’ils n’étaient au courant d’aucune opposition à cette idée au sein de l’Union. Toutefois, la décision finale devrait tomber ce lundi 30 août.

La liste de voyage de l’UE

La liste de l’Union européenne des pays tiers sûrs du point de vue épidémiologique est une liste des pays non membres de l'UE/EEE qui sont considérés comme sûrs dans le contexte de la pandémie de coronavirus en raison des faibles taux d'infections, et il est conseillé aux États membres de rouvrir les frontières pour les voyageurs non essentiels en provenance de ces régions.

Cette liste de voyage est revue toutes les deux semaines et n'est pas contraignante pour les États membres, mais elle a généralement établi les règles dans l’Union européenne au cours des derniers mois. Certains pays peuvent décider de continuer à autoriser les touristes américains s'ils peuvent prouver qu'ils ont été vaccinés.

Pour rester sur cette liste, les pays doivent avoir pas plus de 75 nouveaux cas de Covid-19 par jour pour 100.000 habitants au cours des deux dernières semaines.

La première liste a été publiée le 30 juin 2020, tandis que la dernière fois qu'elle a été examinée remonte au 15 juillet 2021, lorsque l'Ukraine y a été ajoutée. Actuellement, la liste est composée de 23 pays.

Le Covid aux USA

Les États-Unis sont le premier pays au monde en termes d'infection par le coronavirus et de décès. Selon les dernières informations de l'université Johns-Hopkins, plus de 38 millions de personnes ont déjà été infectées et plus de 637.000 sont mortes des suites du Covid-19 dans le pays.