Chine: nouvelle alerte aux tempêtes de pluie

De mardi (8h00) à mercredi (8h00), des averses sont attendues dans des parties du Shaanxi, du Shandong et du Henan, avec des précipitations atteignant jusqu'à 120 mm dans certaines zones, a précisé le centre, ajoutant que certaines de ces régions sont susceptibles de connaître plus de 50 mm de précipitations par heure, accompagnées d'orages et de coups de vent.

Le centre a conseillé aux autorités locales de prendre des mesures appropriées pour se préparer aux tempêtes et a rappelé aux conducteurs de faire attention aux éventuelles inondations sur les routes.

La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu.