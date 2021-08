Les compagnies pétrolières peinent à évaluer les dégâts après le passage de l'ouragan Ida

Les inondations généralisées et les coupures de courant provoquées par l'ouragan Ida ralentissent les efforts déployés mardi par les groupes énergétiques pour évaluer l'ampleur des dégâts sur leurs installations de production pétrolière, les ports et les raffineries.

La quasi-totalité de la Louisiane était privée d'électricité depuis lundi après le passage de l'ouragan Ida qui a charrié des rafales de vent à 240 km/h, des averses torrentielles et des vagues déferlantes qui ont submergé une grande partie du rivage.

Les analystes estiment qu'il faudra deux à trois semaines pour redémarrer les plateformes et reprendre une production complète dans les raffineries de Louisiane.

Le rétablissement de l'électricité, essentielle aux raffineries, pourrait également prendre des semaines, selon les responsables des services publics.

Phillips 66 n'a pas été en mesure d'évaluer les dégâts à sa raffinerie de Belle Chasse, en Louisiane, a indiqué un porte-parole. L'installation, qui a été mise en vente la semaine dernière, a été submergée par la rupture d'une digue.

Des inondations ont été aussi signalées dans d'autres installations en Louisiane. Neuf raffineries ont réduit leur production ou interrompu leurs activités, dont celle d'Exxon à Baton Rouge, d'une capacité de 520.000 bpj, ce qui représente une perte de capacité de 2,3 millions de bpj, soit 13% du total du pays, selon le département américain de l'Énergie.

La production offshore dans le golfe du Mexique était interrompue à 95% et la production de gaz à 94% lundi, selon le Bureau of Safety and Environmental Enforcement.

Au total, 288 plateformes de production et 11 puits de forage ont été évacués.

Environ une douzaine de ports situés entre la Nouvelle-Orléans et Pascagoula, dans le Mississippi, restaient fermés lundi, dont celui de Louisiana Offshore Oil Port (LOOP), le plus grand terminal privé américain d'exportation et d'importation de brut.