La Louisiane pourrait être privée de courant pendant un mois

Environ 1,3 million de personnes n'ont plus accès à l'électricité depuis mardi matin, 48 heures après le passage de l'ouragan, selon le site PowerOutage, qui compile les données des sociétés de services aux collectivités aux États-Unis.

L'ouragan a fait quatre morts, ont déclaré les autorités, un bilan qui aurait peut-être été beaucoup plus lourd sans le système de digues fortifiées construit autour de La Nouvelle-Orléans après que la ville a été dévastée par l'ouragan Katrina il y a 16 ans.

Les personnes évacuées avant la tempête ont été priées par les autorités de ne pas retourner chez elles, car la remise en état des infrastructures s'annonce longue.

À ce stade, l'évaluation complète des dégâts n'a pas pu être effectuée, ont précisé les autorités, en raison notamment des arbres déracinés qui bloquent les routes.

Mardi à Lockport, en Louisiane, des automobilistes ont fait la queue sur plus d'un kilomètre et demi pour obtenir de l'eau potable auprès des bénévoles.

Dans le Mississippi et en Louisiane, les températures ont atteint les 35 degrés Celsius, selon le National Weather Service.

«Nous voulons tous la climatisation [...]. Même avec un générateur, après tant de jours [de coupure, ndlr], il ne fonctionne plus», a déclaré le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards.

«Personne n'est content» après la prévision selon laquelle le courant pourrait ne pas être rétabli avant 30 jours, a-t-il ajouté.

Selon la Maison-Blanche, le Président américain Joe Biden a contacté la secrétaire à l'Énergie Jennifer Granholm et les patrons d'Entergy et Southern, deux des plus importantes sociétés de services aux collectivités du pays, pour proposer le déblocage d'une aide fédérale afin de rétablir l'électricité au plus vite.

Selon les dirigeants des groupes énergétiques, l'absence d'électricité et l'étendue des dégâts compliquent les opérations de réparation et le retour du personnel sur les plateformes de production et dans les raffineries.

Les producteurs de pétrole, qui avaient évacué leur personnel la semaine dernière en prévision du passage de l'ouragan Ida, ont pu ramener des travailleurs dans seulement 10 plateformes et deux puits de forage lundi et mardi. Le Bureau of Safety and Environmental Enforcement évalue la perte de production à 1,7 million de barils par jour. Le coût économique de l'ouragan Ida pourrait représenter 70 à 80 milliards de dollars, selon AccuWeather, une grande partie des pertes étant dues à l'impact sur le secteur pétrolier et aux retards provoqués sur la chaîne d'approvisionnement.