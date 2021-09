Les talibans lancent une offensive contre les résistants du Panchir

Les talibans* ont déclenché une offensive contre la principale poche de résistance aux islamistes qui s’est formée dans la vallée du Panchir, dans le nord-est du pays, a appris Sputnik d’un porte-parole du mouvement.

Plus tôt dans la journée, la chaîne Al-Jazeera avait annoncé que cette décision avait été prise à la suite de l’échec des négociations avec Ahmad Massoud, qui dirige le FNR. Ce dernier avait notamment demandé aux talibans* de ne pas saisir les armes et les équipements militaires des forces sous son commandement et d’offrir à la résistance 30% des sièges au sein du futur gouvernement national.

Des conditions rejetées par les talibans*, car «contraires à la logique», indique la chaîne qatarie.

Le porte-parole du mouvement islamiste* a affirmé à Sputnik qu’une trentaine de résistants avaient trouvé la mort dans les combats de ce jeudi 2 septembre.

Bastion historique anti-talibans*

Les forces concentrées dans la vallée du Panchir se sont organisées autour du FNR d’Ahmad Massoud, fils du commandant Ahmed Shah Massoud assassiné en 2001 par Al-Qaïda*, et du vice-Président Amrullah Saleh, qui s’était proclamé chef d’État après la fuite du Président Ashraf Ghani aux Émirats arabes unis.

Le Panchir est une zone difficile d’accès, se trouvant dans les montagnes de l’Hindou Kouch, dont l’extrémité sud est située à près de 80 kilomètres au nord de la capitale Kaboul. Les talibans* n’étaient jamais parvenus à s’emparer de la région.

Fin août, plusieurs parlementaires français ont adressé une lettre à Emmanuel Macron, l’appelant à soutenir les forces de résistance afghanes afin d’assurer la «sécurité de la France».

