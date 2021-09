En Californie, une ville en bordure du lac Tahoe épargnée de justesse par les flammes

Attisé par des rafales de vent et une forte sécheresse, l'incendie brûle dans la Sierra Nevada depuis la mi-août et menace les villes situées près du lac Tahoe.

Mais selon les prévisions météorologiques, le vent devrait considérablement s'apaiser jeudi et vendredi. Ceci devrait permettre aux pompiers de progresser et de consolider leurs gains sur le terrain. "Au cours des prochains jours, nous allons voir la météo changer, et on va voir le comportement du feu se relâcher (...) au point où nous pourrons vraiment y aller et faire un bon travail", a déclaré Steve Volmer, un analyste du feu au Département californien des forêts et de la protection contre les incendies (Cal Fire), mercredi soir lors d'une conférence communautaire.

Lundi, au vu du danger imminent de l'arrivée des flammes à South Lake Tahoe, la plus grande ville en bordure du lac Tahoe, la population a été contrainte d'évacuer.

Au cours des deux jours suivants, les pompiers ont tenté de sauver la ville et les communes environnantes. Selon Jason Hunter, le porte-parole du commandement de l'incident de Caldor, les pompiers ont réussi mercredi matin à "rediriger le feu".

"Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge", mais les équipes sont parvenues à maintenir les flammes "en dehors de ces communautés et loin des maisons", a expliqué le porte-parole de Cal fire, Henry Herrera.

En raison de cet incendie qui a contraint près de 50.000 personnes à fuir leurs maisons, le président américain Joe Biden a déclaré mercredi l'état d'urgence en Californie et a ordonné l'octroi d'une aide fédérale pour renforcer la lutte contre les feux de forêt.