L'émir du Qatar s'entretien avec deux diplomates US

Cette visite intervient alors que les États-Unis cherchent des soutiens pour évacuer les Américains et les Afghans à risque restés en Afghanistan et qu'ils souhaitent établir un consensus entre les alliés sur la manière de communiquer avec le nouveau pouvoir taliban*.

L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al Thani, s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, et le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, sur la situation en Afghanistan, ont annoncé lundi ses services.

Antony Blinken et Lloyd Austin ont remercié le cheikh Tamim ben Hamad al Thani «pour l'aide offerte par le Qatar lors de l'évacuation d'Afghanistan des citoyens américains, de nos partenaires et des personnes à risque», a déclaré le porte-parole du département d'État, Ned Price, dans un communiqué.

Ned Price a ajouté que l'émir du Qatar et les diplomates américains avaient aussi évoqué «les questions bilatérales et les initiatives pour promouvoir la sécurité et la prospérité dans la région».

*Organisation terroriste interdite en Russie