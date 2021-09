Les talibans annoncent la composition du gouvernement

Les talibans* ont annoncé ce mardi 7 septembre la composition de leur nouveau gouvernement. En tête du nouvel exécutif figurera Mohammad Hassan Akhund. Il a présidé le conseil de direction des talibans* et a été ministre des Affaires étrangères du gouvernement de 1996 à 2001.

Le numéro deux du nouveau gouvernement sera Abdul Ghani Baradar, le cofondateur des talibans*, qui a pris le poste de premier adjoint du Premier ministre Mohammad Hassan Akhund. Abdul Salam Hanafi est son deuxième adjoint.

Amir Khan Muttaqi occupe le poste de ministre des Affaires étrangères.

Hedayatullah Badri est désormais le ministre des Finances du nouveau gouvernement.

Le mollah Mohammad Yaqoub a été nommé ministre de la Défense et Sirajuddin Haqqani comme chef du réseau Haqqani à l'Intérieur. Les talibans* ont également nommé Abdul Haq Wasiq au poste du chef du renseignement en Afghanistan et Mohammad Idris comme le chef de la Banque centrale du pays.

«Le gouvernement n'est pas au complet», a souligné M.Mujahid, assurant que son mouvement, qui a promis un exécutif «inclusif», allait essayer de «prendre des gens d'autres régions du pays», précise l’AFP.

Cette composition du gouvernement a été annoncée par les talibans* plus de trois semaines après qu’ils ont pris le pouvoir en Afghanistan et plus d’une semaine après le retrait complet des forces armées américaines du pays.

L’offensive des talibans*

Sur fond de retrait des troupes américaines et leurs alliés du pays, les talibans* ont lancé une offensive et le 15 août ils ont pris le contrôle de presque tout le pays, entrant dans Kaboul.

Les promesses des combattants, notamment en ce qui concerne de respect des droits des femmes, peinent à ce stade à convaincre. Plusieurs manifestations ont été organisées à Kaboul par des militantes, rejointes par d'autres Afghans venus dénoncer la violente répression du régime dans le Panchir.

Les talibans* ont revendiqué le 6 septembre la victoire dans le Panchir, annonçant que la prise de cette région, la dernière leur résistant encore, achevait leur prise de contrôle de l'Afghanistan et qu'ils dévoileraient bientôt leur gouvernement. Leur victoire a été annoncée par leur porte-parole, Zabihullah Mujahid. Toutefois, peu après, la résistance a affirmé que cette information était fausse.

*Organisation terroriste interdite en Russie