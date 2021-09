Développement écologique de l'agriculture: Pékin dévoile un plan quinquennal

Publié conjointement par six départements, dont le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales, le plan fixe des objectifs quantitatifs que le secteur agricole doit atteindre d'ici 2025, notamment un taux de réussite global de plus de 98% aux tests de routine sur la qualité et la sûreté des produits agricoles.

Il identifie la protection des ressources, la lutte contre la pollution, la restauration de l'écologie agricole et le développement d'une chaîne industrielle agricole à faible émission de carbone comme les tâches clés pour la période du 14e plan quinquennal (2021-2025).