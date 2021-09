Chine: le secteur des jeux vidéo doit "rompre" avec la quête du profit

Mercredi, les régulateurs chinois, à savoir le Département de l'information du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), l'Administration nationale de la presse et de la publication, le Bureau de la Commission centrale des affaires du cyberespace et le ministère de la Culture et du Tourisme, avaient convoqué les entreprises et les plates-formes de jeux vidéos en ligne de premier rang, dont Tencent and NetEase, pour des discussions.

A cette occasion, il a été demandé à ces entreprises à "rompre avec le seul objectif de faire du profit [...] et de modifier les règles des jeux qui peuvent créer une addiction", a rapporté l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Les autorités chinoises ont exhorté aux géants du secteur "d'appliquer à la lettre" la règlementation sur le temps de jeu des moins de 18 ans, selon la même source.

Pour lutter contre l'addiction des jeunes aux jeux électroniques, un phénomène de plus en plus décrié dans le pays, Pékin a imposé fin août que les mineurs ne puissent jouer en ligne que trois heures par semaine maximum. Et uniquement le week-end, les jours fériés et pendant les vacances scolaires, à raison d'une heure par jour.

Avec près de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires rien qu'au premier semestre 2021, les jeux vidéo représentent une importante manne financière en Chine.