Biden va défendre de nouvelles mesures pour contenir la pandémie

Le dirigeant démocrate détaillera des propositions envisagées par son administration pour élargir encore la vaccination, améliorer la protection des personnes vaccinées et maintenir les écoles ouvertes, a précisé la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki.

Dans son allocution, Joe Biden abordera aussi la question du nombre insuffisant de tests de dépistage, des dispositifs de protection contre les effets négatifs de la crise sanitaire sur l'activité économique et de l'amélioration des soins pour les patients Covid, a-t-elle ajouté.

Joe Biden, qui s'exprimera à 17h00 à Washington (21h00 GMT), entend «s'adresser directement aux personnes vaccinées et à leur frustration, et il souhaite leur exposer la manière dont nous allons consolider les mesures déjà prises pour maîtriser ce virus et dont nous allons revenir à une sorte de normalité dans le pays», a déclaré Jen Psaki.

Un peu plus de 53% des Américains ont reçu un schéma vaccinal complet, dont près de 66% de la population adulte, selon les chiffres des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Avec 160.000 nouvelles infections par jour, le pays est «toujours en situation de pandémie», a déclaré au site Web d'information Axios le docteur Anthony Fauci, spécialiste en maladies infectieuses et principal conseiller médical de Joe Biden.