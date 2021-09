Première réunion du nouveau conseil UE/USA sur les technologies le 29 septembre

Des représentants des Etats-Unis et de l'Union européenne se réuniront le 29 septembre à Pittsburgh, en Pennsylvanie, dans le cadre du premier conseil chargé de coordonner les politiques des deux blocs dans le domaine des technologies et du commerce, a annoncé jeudi une responsable de la Maison blanche.

Le Conseil américano-européen du commerce et des technologies (EU-US Trade and Technology Council, TTC), dont la création a été annoncée lors du sommet USA-UE en juin, vise à élargir et à approfondir les liens commerciaux et d'investissement, tout en travaillant sur une actualisation des règles d'engagement pour l'économie du XXIe siècle, a souligné Emily Horne, porte-parole du Conseil de sécurité nationale.

Les Etats-Unis et l'UE ont signé en juin une trêve après 17 ans de conflit sur les aides publiques accordées à Boeing et Airbus, les deux blocs estimant que la Chine représente une menace plus importante pour le secteur de l'aéronautique.

Malgré cette trêve, les relations commerciales entre les Etats-Unis et l'UE restent fragiles, notamment sur le dossier de l'acier et de l'aluminium où un désaccord persiste sur des droits punitifs.