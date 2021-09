Tunisie: plus de 3.900 migrants irréguliers ont rejoint les côtes italiennes en un mois

Quelque 3.904 migrants clandestins, dont 138 mineurs, ont rejoint les côtes italiennes le mois dernier, selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

"Au cours du mois d'août, quelques 3.904 migrants clandestins ont réussi à retrouver les côtes italiennes, soit une progression de 40% par rapport à la même période de l'année dernière", a précisé le Forum dans un rapport de son Observatoire social.

La même source a ajouté que 502 mineurs non accompagnés, 138 mineurs accompagnés et 149 femmes en plus de 3.115 hommes figurent parmi ces émigrés irréguliers.

Pour ce mois d'août, les autorités sécuritaires tunisiennes ont intercepté 317 tentatives de migration clandestines, l'équivalent d'une progression de 38%.

D'après l'Observatoire social tunisien, 74,1% des traversées ont été interceptées en pleine mer et 56,6% des opérations d'immigration clandestine ont été menées à partir de Sfax (sud-est), deuxième province économique après la capitale, Tunis.