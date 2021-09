Afghanistan: Ahmad Massoud peut-il encore s’opposer aux talibans?

Mardi 7 septembre, après avoir déclaré la prise du Panchir la veille, les talibans* ont annoncé la formation d’un nouveau gouvernement en Afghanistan. La dissidence a-t-elle vraiment été vaincue? Pas pour Salvatore Lombardo, journaliste et écrivain, proche d’Ahmad Massoud et du Front National de la Résistance.

Les choses n’ont pas tardé. Dès le 7 septembre, au lendemain de l’annonce de la chute de la vallée du Panchir, dernière région rebelle aux talibans*, ces derniers ont déclaré la fin de la guerre et l’instauration du nouveau gouvernement d’Afghanistan.

Sans tarder non plus, le fils du célèbre commandant Massoud, Ahmad Massoud, a lancé le jour même un appel international pour un soulèvement national contre les islamistes au pouvoir.

Mais cet appel peut-il encore être entendu? La dissidence a-t-elle encore un sens et une chance, alors que la majorité de la communauté internationale reste silencieuse?

Réponses avec Salvatore Lombardo, journaliste et directeur de la Faculté de Science Politique de Swiss UMEF University de Genève. Cet écrivain, qui a publié De Massoud à Massoud, 20 ans après (Mareuil Éd., août 2021), est un intime de feu le commandant Massoud et de son fils, Ahmad Massoud, qui dirige donc aujourd’hui le Front National de Résistance. Dans ce nouvel entretien de Lignes Rouges, Salvatore Lombardo explique les derniers évènements survenus dans la vallée du Panchir et dénonce le soutien direct du Pakistan aux talibans*. Islamabad a cependant nié toute implication dans l’offensive du Panchir.

*Organisation terroriste interdite en Russie