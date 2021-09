Chine: la province de Hainan s'engage à renforcer la coopération agricole avec les pays africains

Ainsi, Hainan organisera des sessions de formation en matière d'agriculture tropicale, de développement vert et de lutte contre la pauvreté pour les chercheurs, les experts et les entrepreneurs de ses villes jumelées en Afrique, a souligné Liu Hongmei, directrice adjointe du bureau provincial des affaires étrangères, lors de l'événement organisé dans le cadre du quatrième Forum sur la coopération entre les gouvernements locaux chinois et africains.

Le volume des échanges commerciaux entre Hainan et les pays africains a atteint plus de 2,52 milliards de yuans (environ 390 millions de dollars) au cours des sept premiers mois de l'année, soit le double de la même période l'année dernière malgré la pandémie, a précisé Mme Liu.

Ces dernières années, Hainan a organisé 45 sessions de formation sur les technologies agricoles tropicales pour les pays africains, et a formé 1.320 responsables et techniciens agricoles de 40 pays africains.