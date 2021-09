L’Autriche dénonce une violation «massive» des règles de son espace aérien par un avion de l'Otan

Un avion de l'Otan a «massivement» violé les règles de l'espace aérien autrichien le 10 septembre, selon le ministère de la Défense. Le quadrimoteur Boeing C-17 Globemaster III a survolé vendredi les lacs Attersee et Wolfgang près de Salzbourg à une altitude de seulement 1.000 mètres, au lieu des 10.000 prescrits.

Il aurait pénétré légalement dans l'espace aérien autrichien peu après 11 heures du matin, a déclaré aux médias autrichiens le porte-parole des forces armées Michael Bauer, mais en progressant, l'engin volait de plus en plus bas. L'avion s'est comporté «comme quelqu'un conduisant à contresens sur une autoroute» et a mis en danger l'aviation, selon lui.

Le colonel Bauer a pointé un «risque massif» pour les autres usagers de l’espace aérien. Cet incident est la violation la plus grave de l'espace aérien autrichien au cours des 20 dernières années, a souligné le porte-parole.

Les raisons inconnues

Deux avions Eurofighter autrichiens ont intercepté l’aéronef en question et l’ont escorté hors de l'espace aérien du pays, jusqu'à la Hongrie voisine, où est stationnée la flotte des C-17 de l'Alliance.

Les raisons de cette brusque chute d’altitude ne sont toujours pas claires. Ni l'Otan ni la Hongrie n'ont pour l’heure commenté l'incident qui pourrait d’ailleurs conduire à une protestation diplomatique de l'Autriche à Budapest ou au siège de l'Otan à Bruxelles, M.Bauer ayant averti qu'il aura probablement des «conséquences diplomatiques».

Un pays neutre

Selon le ministère autrichien de la Défense, l'espace aérien du pays est violé entre 30 et 50 fois par an en moyenne.

Située au cœur de l'Europe et entourée de pays membres de l'Otan, l'Autriche n’en est pas membre. La neutralité perpétuelle de l'Autriche est constitutionnelle depuis la loi pour la neutralité, adoptée par le Conseil national de l'Autriche le 26 octobre 1955. Elle ne peut accueillir de bases étrangères sur son territoire.