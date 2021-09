Un nouveau foyer de Covid-19 détecté en Chine

Après une résurgence de contaminations à Wuhan, où une vaste opération de dépistage a été organisée, de nouvelles provinces sont touchées par la souche Delta, dont celle du Fujian. La fermeture des musées et des salles de cinéma a été décrétée après la détection d’une vingtaine de cas.

Alors que la Chine, considérée comme le berceau du Covid-19, affirme avoir pratiquement éradiqué le virus sur son territoire, de nouveaux foyers apparaissent sporadiquement dans diverses régions. Cette fois, c’est la province du Fujian (est du pays) qui est touchée, indique l’agence de presse Chine nouvelle (Xinhua).

Une vingtaine de cas du variant Delta ont été dépistés dans le district de Xianyou, placé à très haut risque épidémiologique. Les autorités locales ont temporairement fermé les musées et les salles de cinéma, appelant au strict respect du port du masque et à la mise en place du télétravail si possible. Les écoles sont contraintes de passer aux cours à distance dans la ville de Poutian.

Le 11 septembre, 26 cas ont également été constatés dans d’autres provinces, notamment 11 dans le Yunnan, six dans le Guangdong, trois à Shanghai, deux dans la région autonome de Mongolie-Intérieure.

Retour de l’épidémie

En août, la ville de Wuhan a détecté trois nouveaux cas. Les précédents cas enregistrés dans la ville remontaient à mai 2020. Une vaste opération de dépistage a été menée auprès de 11 millions d’habitants. Plus de 28.000 soignants et 2.800 sites de dépistage ont été mobilisés à ces fins.

Selon les autorités locales, les tests ont permis une «couverture complète de toute la population de cette métropole à l’exception des enfants de moins de six ans et des étudiants en vacances».

Le variant Delta a été détecté dans des dizaines de villes, se répandant sur le territoire chinois après la contamination d'employés chargés du nettoyage d’avions à l'aéroport de Nankin.

Afin d’endiguer cette résurgence de Covid-19, les autorités chinoises ont mis en place un confinement dans des agglomérations entières et appliqué des mesures supplémentaires, comme l'interruption de liaisons de transport intérieures et l'organisation de dépistages massifs.

Depuis le début de la pandémie, 123.386 de cas et 5.686 décès ont été recensés en Chine, selon les chiffres au 10 septembre relayés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Plus de deux milliards de doses de vaccins anti-Covid ont été injectées pour une population de près de 1,4 milliard d’habitants, dont 889 millions présentent un schéma vaccinal complet.