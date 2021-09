Des tsunamis catastrophiques risquent de frapper la Terre en raison de la fonte des glaces du Groenland

Alors que la fonte des glaciers groenlandais liée au réchauffement climatique semble avoir atteint un point de non-retour selon plusieurs études, un éminent scientifique britannique alerte sur les éventuelles conséquences désastreuses de ce processus.

Réduisant le poids de la croûte sous-jacente, la fonte des calottes glaciaires du Groenland favorise le renforcement de l’activité sismique, explique auprès du Financial Times Bill McGuire, professeur de sciences de la Terre à l’University College London.

D'ici quelques décennies, cela pourrait déclencher d'énormes tremblements de terre sous-marins au large des côtes de l’île, provoquant des tsunamis catastrophiques pour l'Amérique du Nord et probablement l'Europe, précise-t-il.

«Nous n'en savons pas assez sur les sédiments au large des côtes du Groenland pour prédire avec certitude ce qui pourrait s'y passer, mais il est certainement possible que d'ici quelques décennies, un tsunami se produise à travers l'Atlantique Nord», met en garde le scientifique.

Selon lui, l’impact d’un tel séisme pourrait être comparable au tsunami du 26 décembre 2004 dans l’océan Indien, ayant tué plus de 200.000 personnes.

Des instruments GPS sensibles installés sur les côtes autour de l'océan commencent à détecter ce soulèvement qui se produit à une vitesse allant de quelques millimètres à 2,5 cm par an.

«Toute la partie centrale du Groenland est sous le niveau de la mer, acculée par le poids de la couverture de glace de 3 kilomètres d'épaisseur, donc la croûte a un long chemin avant de rebondir», explique-t-il.

Impact de la fonte

Au cours de 20 dernières années, le Groenland a perdu quatre trillions de tonnes de glace, faisant élever le niveau mondial de la mer d’un centimètre, poursuit auprès du quotidien britannique Donald Slater, glaciologue à l’université d’Édimbourg. D’ici 2100, il peut augmenter de 10 à 12 centimètres en raison de la fonte continue des glaciers de l’île, préviennent des scientifiques de l’université de Lincoln.

Selon une étude américaine publiée en 2020 dans Nature, la perte de la masse des calottes glaciaires groenlandaises s’accélère au XXIe siècle. L’île perdait 450 milliards de tonnes par an dans les années 1980 et 1990, mais les chutes de neige compensaient. Or, ce n’est plus le cas depuis le début du nouveau siècle.

La fonte d’autres glaciers de la planète détériorerait la situation, pouvant faire élever le niveau mondial de la mer de 50 centimètres jusqu’à deux mètres vers la fin du siècle, selon divers pronostics.

Actuellement, une augmentation moyenne du niveau de la mer de 2,8±0,4 mm par an est constatée grâce aux programmes satellites TOPEX/Poseidon et Jason-1 de la NASA et du CNES. Cela inclut une augmentation apparente de 3,7±0,2 mm/an pour la période de 1999 à 2004.