L'Irak reçoit plus de 100.000 doses de vaccin anti-Covid19

A ce jour, plus de quatre millions de personnes ont reçu une ou deux doses d'un vaccin anti-covid, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé irakien, soit environ 10% des quelque 40 millions d'Irakiens.

L'Irak a reçu "100.800 vaccins AstraZeneca (AZ) (...) première livraison sur les 15 millions de doses que l'Italie s'est engagée à fournir à Covax", selon un communiqué de l'agence des Nations unies pour l'enfance (Unicef), qui oeuvre conjointement avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'initiative Covax est un partenariat public-privé entre l'OMS, l'Alliance du vaccin (Gavi) et la Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) visant à aider les pays les plus pauvres à obtenir le vaccin.

Il s'agit de la troisième livraison de vaccins dans le cadre du programme Covax pour l'Irak qui a lancé sa campagne de vaccination en mars.

Plus de 1,9 million de personnes ont été contaminées et 21.496 sont mortes en Irak depuis le début de la pandémie, selon des chiffres officiels.