Le chef de Daech au Grand Sahara abattu par les forces françaises

«Il s'agit d'un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel», a tweeté Emmanuel Macron.

Adnan Abou Walid al Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

Adnan Abou Walid al Sahraoui était le chef historique de la lutte djihadiste et de la branche de Daech* au Sahel, il était responsable d'attaques meurtrières au Niger, au Mali et au Burkina Faso, visant les populations civiles et les forces de sécurité de la région.

La Nation pense ce soir à tous ses héros morts pour la France au Sahel dans les opérations Serval et Barkhane, aux familles endeuillées, à tous ses blessés. Leur sacrifice n’est pas vain. Avec nos partenaires africains, européens et américains, nous poursuivrons ce combat. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

L'organisation avait pris pour cible des soldats américains dans une attaque meurtrière en 2017. Le 9 août 2020, au Niger, Adnan Abou Walid al Sahraoui avait personnellement ordonné l'assassinat de six travailleurs humanitaires français et de leurs guides et chauffeur nigériens.

Emmanuel Macron a annoncé en juin la fin prochaine de l'opération Barkhane, où les troupes françaises engagées depuis 2013 dans la lutte contre les groupes djihadistes vont laisser la place à une «coalition internationale» dont la composition reste à déterminer.

*Organisation terroriste interdite en Russie