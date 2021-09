L'Unicef appelle à la réouverture des écoles dans les pays touchés par la pandémie

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a appelé les autorités à rouvrir les écoles dès que possible dans les pays où des millions d'élèves ne peuvent toujours pas retourner en classe, 18 mois après le début de la pandémie de coronavirus.

Les écoles d'environ 17 pays restent complètement fermées, alors qu'elles ne sont toujours que partiellement rouverte dans 39 autres pays, montre un rapporte de l'Unicef publié jeudi.

Parmi les nations où les écoles sont «presque complètement fermées» figurent les Philippines, le Bangladesh, le Venezuela, l'Arabie saoudite, le Panama et le Koweït.

Moitié des élèves dans le monde concernée

Les élèves de ces six pays représentent plus de la moitié des 131 millions d'élèves dans le monde qui ont manqué plus des trois quarts de leur apprentissage en présentiel, a indiqué l'UNICEF.

«La crise éducative est toujours là, et avec chaque jour qui passe, chaque classe qui reste fermée, la situation s'aggrave», a déclaré la directrice générale de l'Unicef, Henrietta Fore.

Le rapport indique que les enseignants devraient être vaccinés en priorité contre le COVID-19, après les agents de santé et les personnes les plus exposées, afin de les protéger des risques de transmission.

Les élèves sont peut-être plus en sécurité à la maison, mais la disponibilité des ordinateurs, des téléphones portables et d'internet, ainsi que la qualité inégale de l'enseignement, font partie des défis auxquels ils continuent d'être confrontés.

L'Unicef et ses partenaires fermeront leurs serveurs numériques pendant 18 heures jeudi pour attirer l'attention sur la crise et les «18 mois d'apprentissage perdus».

«C'est une crise que nous ne laisserons pas le monde ignorer», a déclaré Henrietta Fore. «Nos serveurs sont silencieux, mais notre message est fort : Chaque communauté, partout, doit rouvrir les écoles le plus rapidement possible.»