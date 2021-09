Un mandat d'arrêt contre un ex-ministre libanais dans l'affaire de l'explosion du port de Beyrouth

Le juge Tareq Bitar «a émis un mandat d'arrêt par contumace contre l'ancien ministre des Transports et des Travaux publics, Youssef Fenianos, après le refus de ce dernier de comparaître devant lui», a ajouté la même source judiciaire.

Ce mandat d'arrêt intervient au lendemain de l'appel lancé par 145 ONG locales et internationales ainsi que par des survivants et des proches des victimes de l'explosion à l'ONU pour une enquête internationale, alors que l'enquête locale continue de piétiner dans un contexte de fortes pressions politiques.

L'explosion survenue le 4 août 2020, et imputée de l'aveu même des autorités au stockage sans mesures de précaution depuis fin 2013 d'énormes quantités de nitrate d'ammonium, a fait au moins 214 morts, plus de 6.500 blessés et dévasté des quartiers entiers de la capitale. Les autorités libanaises, pointées du doigt, avaient alors rejeté d'emblée toute enquête internationale.

Sur le plan juridique, quatre autres anciens ministres, dont Youssef Fenianos, sont soupçonnés de «potentielle intention d'homicide» et de «négligence et manquements».