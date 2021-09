Macron et Merkel devant la presse avant un entretien à Paris

Le Président de la République reçoit la chancelière Angela Merkel dans le contexte des élections allemandes qui approchent et de la situation tendue en Afghanistan.

Emmanuel Macron et Angela Merkel sortent prendre la parole devant les journalistes ce jeudi 16 septembre, avant une rencontre suivie d’un dîner de travail, a précisé l'Élysée.

Le menu des pourparlers est ample. Selon le porte-parole de la chancelière Steffen Seibert, l’Afghanistan fera la devanture de l’agenda international, alors que la présidence énumère aussi «l'Iran, la Libye, l'Ukraine, la Biélorussie». «Les grands défis européens en matière de défense, d'asile et migration, et de transition climatique et numérique» feront aussi l’objet de discussions, ajoute l’Élysée.

La préparation du sommet entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux, à Ljubljana, le 6 octobre prochain et la future présidence française de l'Union européenne devraient également être évoquées.

La rencontre se tient au moment où le dossier afghan est toujours d’actualité et où approchent les élections allemandes, pour nommer le 26 septembre le successeur de la chancelière.