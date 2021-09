Nucléaire iranien: pas de réunion en marge de l'Assemblée de l'Onu

Les puissances mondiales toujours parties prenantes de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien ne s'entretiendront pas avec l'Iran en marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient cette semaine à New York, a déclaré lundi soir le chef de la diplomatie européenne.

"Ce n'est pas au programme", a dit Josep Borrell devant les journalistes, alors que des diplomates tentaient de mettre sur pied une réunion mercredi en marge de l'Assemblée générale de l'Onu.

"Mais l'important n'est pas cette réunion ministérielle, c'est la volonté de toutes les parties de reprendre les négociations à Vienne", a ajouté celui qui fait office de coordinateur des pourparlers destinés à sauver le Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPOA en anglais).

Plus tôt dans la journée, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dit souhaiter que les grandes puissances se rencontrent en marge de l'Assemblée générale de l'Onu afin de relancer les discussions sur la sauvegarde de l'accord de 2015.

Josep Borrell a fait savoir qu'il s'entretiendrait mardi avec le nouveau négociateur en chef de l'Iran sur le nucléaire, Hossein Amirabdollahian, et qu'il lui demanderait de reprendre au plus vite les discussions avec les puissances mondiales.

Engagées en avril dernier à Vienne, où fut signé le PAGC en 2015, les discussions destinées à ramener l'Iran et les Etats-Unis dans le cadre de l'accord ont été ajournées en juin, après l'élection présidentielle iranienne ayant débouché sur la victoire d'Ebrahim Raïssi, partisan d'une ligne dure avec l'Occident.

"Après l'élection la nouvelle présidence (à Téhéran) a demandé un délai afin de faire un point complet sur les négociations et d'avoir une meilleur compréhension globale de ce dossier très sensible", a dit Josep Borrell. "L'été est déjà fini et nous nous attendons à ce que les pourparlers puissent reprendre bientôt à Vienne."