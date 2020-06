Au bord de «l’effondrement économique»: les conseils d’un spécialiste du survivalisme

Piero San Giorgo, spécialiste du survivalisme, a accepté l’invitation de Sputnik France afin de faire le point sur une situation économique mondiale qui pousse à l’inquiétude. L’écrivain suisse en est certain: l’effondrement est plus que probable. Comment s’en prémunir? L’auteur de «Survivre à l’effondrement économique» livre ses conseils.

Pandémie du siècle, tensions raciales aux États-Unis, catastrophe économique à travers la planète… 2020 sera-t-elle l’année de l’effondrement? L’écrivain suisse Piero San Giorgio ne se risque pas à des prévisions, mais il l’affirme: c’est bien possible.

L’auteur du remarqué Survivre à l’effondrement économique (Éd. Culture et Racines) est une figure du mouvement survivaliste. Face au «massacre économique» qui, selon lui, se profile, il encourage les citoyens à se préparer et distille ses conseils pour faire face à la catastrophe.

D’après l’auteur, la création monétaire finance une croissance «qui n’existe pas» et l’économie court à sa perte avec «des bulles gigantesques», qui pourraient potentiellement mener à «des crises très graves». Il invite donc les individus à créer des «bases autonomes durables» ou BAD, afin d’être les plus indépendants possible. Selon lui, le citoyen est «la première ligne de défense face à la criminalité» et il n’hésite pas à conseiller de s’armer. Piero San Giorgo l’assure: la pandémie de coronavirus a montré à des millions de gens que tout pouvait s’écrouler et il les appelle plus que jamais à être prêts.

Suisse d’origine italienne, l’auteur vient de s’essayer au roman avec la récente publication de Giuseppe, une histoire de survie (Éd. Culture et Racines). L’écrivain s’est inspiré de l’histoire de son grand-père, qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale du côté italien. «L’histoire d’un petit individu dans le chaos de cette époque», selon l’auteur, qui a transposé ses thèmes de prédilection à propos du survivalisme dans cette aventure sombre.