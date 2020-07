Une nouvelle guerre froide entre la Chine et l’Occident?

Covid-19, Hong Kong, Ouïghours, Huawei… Sous le feu des critiques occidentales, la Chine semble inquiéter de plus en plus Européens et Américains. Perçue comme une menace par ces derniers, la puissance chinoise s’est-elle paradoxalement renforcée lors de la crise sanitaire? Décryptage avec Pierre Picquart, spécialiste de l’Empire du Milieu.