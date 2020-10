Comment éviter l’«effondrement» de la France qui vient? Laurent Obertone donne ses 10 lois «pour vaincre» – vidéo

Laurent Obertone, journaliste, essayiste et romancier, évoque au micro de Spuntik France le risque de guerre civile qui pèse selon lui sur la France. Entre insécurité, terrorisme ou pensée unique, il appelle les Français à résister et à modifier leur comportement afin de «reprendre pied» face «à cette actualité qui nous dépasse».

Comment apporter sa pierre l’édifice en tant que simple citoyen pour éviter le chaos qui vient? C’est à partir de cette réflexion que le journaliste, essayiste et romancier Laurent Obertone a pris sa plume pour coucher «Éloge de la force» (Éd. Ring).

Entre menace terroriste, explosion de la délinquance, ensauvagement de la société et «trahison des élites», Laurent Obertone invite les Français à se relever et à agir avec détermination, notamment face à «la pression sociale énorme qui pèse sur [nos] concitoyens si on exprime une opinion qui n’est pas avalisée par Big Brother et la pensée unique.»

D’après l’auteur, «les éléments du drame sont en place» et «des pans entiers du territoire échappent complètement au contrôle des forces de police.» La crise du Covid-19 ajoute, selon Laurent Obertone, un risque supplémentaire, qui pourrait déboucher sur «une crise économique d’une ampleur inégalée.»

«Si l’État n’a plus les moyens de tenir la société, nous allons tous constater à quel point nous dépendons intégralement de lui et de ses services.»