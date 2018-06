Adresse: 43, rue Tchaïkovski, Kaliningrad

Addition moyenne: ₽₽₽₽

Cuisine: russe

Tél.: +7 401 267 44 41

Ouvert: du lundi au dimanche de 09:00 à 00:00

Le restaurant et le boutique-hôtel se trouvent rue Tchaïkovski, ce qui a servi de concept de base à l'univers de l'établissement. L'intérieur, les chambres d'hôtel, les tables en forme de piano, les chaises, la décoration de la véranda d'été — tout est associé au grand compositeur russe. Même le menu est réalisé en s'inspirant des décors des ballets de Piotr Tchaïkovski.

Le Tchaïkovski est une affaire familiale, dans laquelle chaque propriétaire s'investit personnellement. La responsable du restaurant est Olga Agueeva.: c'est elle qui pense chaque plat, les teste personnellement et en contrôle la qualité.

Le menu du Tchaïkovski propose essentiellement des plats de cuisine russe. Par exemple, les pelmeni fait maison avec du brochet. Les visiteurs apprécient tout particulièrement le bortsch de veau servi sur une planche de bois avec du lard, des oignons, des croûtons et du sel. L'un des plats les plus populaires est le foie de veau avec de la purée de pommes de terre et des oignons caramélisés. La limonade est faite maison, et le sprat vient exclusivement de la mer Baltique.

Il y a également des plats pour les amateurs de football: des burgers préparés dans un style russe. Par exemple, dans le "Nepravilny burger" ("L'incorrect"), le steak de bœuf habituel est remplacé par de la farce de veau, et les frites classiques ont laissé la place à des chips maison.