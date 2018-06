La situation géographique unique de Kaliningrad se reflète dans la diversité gastronomique des restaurants locaux. Certains proposent un menu purement européen, d'autres seulement des plats russes, mais partout on vous proposera des fruits de mer de la Baltique.

Adresse: 7, rue Elena Kovaltchouk, Kaliningrad

Addition moyenne: ₽₽₽₽

Cuisine: italienne

Tél.: +7 401 231 31 47

Ouvert: du lundi au dimanche de 11:00 à 23:00

La cuisine italienne est représentée à Kaliningrad par la pizzeria Peperonchino. Dans la trattoria familiale, les plats les plus populaires sont les spaghettis noirs avec des fruits de mer et une sauce-crème à la crevette, la pizza Colisée ainsi que la salade avec du saumon légèrement salé et de l'avocat.

Pour les amateurs de nourriture saine, un menu spécial à base de potiron est prévu. On y trouve du rizotto avec de la dinde, du potiron et une crème caillée; une salade avec du potiron caramélisé, des courgettes et du gorgonzola; de la poitrine de canard dans une sauce au gingembre avec du risotto de potiron, ainsi qu'un cheesecake — également avec un goût de potiron. L'établissement propose également des limonades maison.

Un menu à part et une salle de jeux sont prévus pour les enfants.