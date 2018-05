Aimants pour le frigo, assiettes et autres tasses à l'effigie de la ville… Tout cela n’est pas dans le style de Kazan. Pas vraiment. Les principaux souvenirs de la ville sont le tchak-tchak, le kyzylyk et l’aramak - la viande fumée et les sucreries qui supportent sans problème un long voyage.

Revenons au centre de Kazan, vers le lac Noir et le parc homonyme ou se trouve un restaurant spécialisé dans les boulettes de viande. Contrairement aux établissements américains et européens du même type, le Meatball Box propose des plats orientaux. Les étudiants y viennent souvent pour déjeuner car il y a dans les alentours beaucoup de facultés et que les prix offrent une surprise agréable. On y compte également beaucoup de touristes, y compris étrangers: le restaurant est très actif sur les réseaux sociaux.

Les plats principaux sont les boulettes de viande et le falafel. Il existe deux types de boulettes: de poulet et de bœuf. Les premières sont servies avec une sauce tomates, les secondes avec une sauce curry. Il y a également plusieurs variantes des falafels (boulettes de pois chiches frites dans l'huile): la version classique est servie avec une sauce légère au yaourt et aux herbes, mais on peut en déguster également dans un pain pita avec des herbes et du houmous.

Le Meatball Box recommande aux supporters de déguster le houmous maison. Ce plat exige beaucoup de temps et d'attention des cuisiniers: on trempe d'abord le pois chiche pour ensuite le moudre et l'ajouter au plat principal. Mais pas besoin d'attendre longtemps votre commande: tous les ingrédients compliqués sont préparés d'avance.