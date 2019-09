À sa grande surprise, l’archevêque de Rabat fait cardinal par le pape François

L’archevêque de Rabat, monseigneur Cristobal Lopez Romero, âgé de 67 ans, a été fait cardinal, à sa grande surprise, par le pape François, a indiqué l’agence de presse espagnole EFE.

Cette nomination est un acte de «soutien au dialogue interconfessionnel, principalement entre l’islam et le christianisme», a déclaré le nouveau cardinal dans un entretien à EFE, précisant qu’il était surpris par cette décision du souverain pontife.

En effet, selon l’agence espagnole, Cristobal Lopez Romero a appris la nouvelle de sa nomination au poste de cardinal à la fin de la messe à la cathédrale de Rabat, dimanche 29 août.

«Cela fait un an que je suis archevêque, ce n’est donc probablement pas par mérite […]. Cela a plus à voir avec des raisons ecclésiales et même avec la politique internationale», a-t-il estimé, ajoutant, néanmoins, que cette nomination représente aussi «une reconnaissance du travail de l’Église au Maghreb, du Maroc à la Libye, en passant par la Tunisie et l’Algérie».

En effet, ces dernières années, au Maghreb, le travail des responsables religieux de l’Église a dépassé le cadre de leur mission liturgique pour s’occuper des questions humanitaires, notamment des migrants en situation difficile, a indiqué le site d'information marocain Yabiladi.