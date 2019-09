Présidentielle en Tunisie: Nabil Karoui et Kaïs Saïed au second tour, selon un sondage

Sept millions de Tunisiens étaient attendus ce dimanche 15 septembre aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. Alors que les résultats officiels ne sont pas encore communiqués, un sondage réalisé à la sortie des urnes par Sigma Group donne Nabil Karoui et Kaïs Saïed au second tour.

Le premier tour de la présidentielle tunisienne anticipée s’est tenu le 15 septembre. Après que les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 18h00 heure locale (19h00 heure de Paris), le dépouillement des voix a débuté.

La Commission électorale centrale doit rendre publics les résultats préliminaires dès le 17 septembre.

Un vote marqué par une faible participation

Selon les calculs de la Commission, à 15h00, seuls 28% des électeurs s’étaient rendus aux urnes où quelque 7 millions de personnes étaient attendues ce dimanche. Les chiffres officiels annoncés dans la soirée sont finalement montés à 45,02%.

24 candidats en lice

Près de 30.000 bureaux de vote ont été aménagés dans le pays en prévision du scrutin pour lequel la sécurité a été assurée par quelque 70.000 membres des forces de l’ordre.

Des 26 candidats habilités, seuls 24 ont pu briguer le fauteuil présidentiel, deux s’étant désistés en faveur du ministre de la Défense, Abdelkarim Zbidi. On estime que trois candidats peuvent lui faire concurrence, parmi lesquels le Premier ministre, Youssef Chahed, et Nabil Karoui, patron du groupe médiatique homonyme. En cas de second tour, celui-ci se tiendra le 13 octobre.

Un sondage donne Karoui et Saïed au second tour

Pour rappel, le Président tunisien Béji Caïd Essebsi est décédé le 25 juillet dernier.

Selon un sondage réalisé par Sigma Group, Nabil Karoui, incarcéré depuis le mois dernier, et l’Indépendant Kaïs Saïed sont au second tour avec respectivement 15,5% et 19,5% des voix. D’après cette même étude d’opinion, le Premier ministre, Youssef Chahed, n’arrive que cinquième.

Le porte-parole de Karoui -qui n’a pas pu voter lui-même ce dimanche- avait d’ailleurs annoncé sa qualification pour le second tour.

«Nous devons respecter la volonté du peuple [...] Nabil Karoui sera au second tour. Nous avons gagné», a-t-il déclaré, cité par Reuters.

Aucun candidat n'aurait obtenu 50% des voix

Le portail Webdo, se référant aux sondages réalisés à la sortie des urnes, précise qu'aucun candidat n'a su obtenir 50% des suffrages exprimés.