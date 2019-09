Des militaires algériens saisissent un arsenal de guerre à la frontière malienne - image

Des membres de l’Armée nationale populaire (ANP) algérienne ont découvert une cache contenant une importante quantité d’armes et de munitions près de la bande frontalière sud à Tamanrasset, a annoncé le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Selon le document, l’arsenal contenait une mitrailleuse lourde de type KPVT de calibre 14,5 mm, deux pistolets mitrailleurs, trois fusils semi-automatiques, 10 obus de mortiers de calibre 82 mm, ainsi que 388 fusées et 847 balles de différents calibres.

«Ces résultats réalisés sur le terrain réitèrent, une fois de plus, l’engagement et la résolution des unités de l’Armée nationale populaire à sécuriser nos frontières et à déjouer toute tentative d’atteinte à l’intégrité et la sécurité du territoire national», souligne le ministère.

Dans le même temps, un détachement de l’ANP a découvert et détruit cinq bombes de fabrication artisanale dans la région de Collo de la wilaya de Skikda, dans le nord-est du pays, indique le ministère. Auparavant, une mitrailleuse lourde de 14,5 mm et 240 balles avaient été trouvées par une patrouille militaire près de la frontière malienne.