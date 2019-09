Pourquoi des Néerlando-Marocains souhaitent se défaire de leur nationalité marocaine?

Des personnes résidant aux Pays-Bas et ayant la double nationalité néerlandaise et marocaine ont lancé une campagne pour pouvoir se débarrasser de la seconde. Elles ont rédigé un manifeste et l’ont envoyé aux groupes parlementaires, affirmant que le Maroc tente de les «espionner, intimider, séduire, recruter et corrompre».