Les Marocains auront bientôt une nouvelle carte d’identité électronique

Dès 2020, le Maroc lancera une nouvelle Carte nationale d’identité électronique (CNIE) de fabrication 100% nationale, a annoncé Mouhcine Yejjou, chef du projet de la CNIE à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), dans une déclaration à l’agence officielle Maghreb Arabe Presse (MAP). Il a précisé qu’elle sera également délivrée aux mineurs.

Le responsable a souligné qu’il s’agissait de mettre en place une carte qui reflète l’identité du Maroc et qui réponde aux besoins aussi bien des citoyens que des différents organismes.

«La CNIE permet également de sécuriser et de faciliter l’accès des citoyens aux services numériques», a-t-il affirmé, précisant que, grâce à ses caractéristiques physiques et numériques, cette nouvelle carte sera plus sûre et plus fiable.

À l’image des cartes bancaires, le responsable a souligné que la CNIE sera dotée d’un code PIN afin de de protéger les citoyens contre une tierce utilisation de leur carte, en cas de vol ou de perte.

​Par ailleurs, M. Yejjou a dit que les Marocains ne seraient pas tenus de changer leur carte d’identité qui restera valable malgré le lancement de la nouvelle CNIE.