Le Maroc devient le premier pays nord-africain à avoir un club ayant joué en Palestine

Pour la première fois, un club marocain de football a disputé, jeudi 3 octobre, un match dans les territoires palestiniens. Il s’agit du Raja Casablanca, qui est également le premier club nord-africain à jouer en Palestine.

🚨🚨Félicitations la victoire pour notre Clubs Marocain Raja contre Hilal Al-Quds fin de match 👏👏



Raja 2 - 0 Hilal Al-Quds

Ngoma 47"

NANAH 81"



🇵🇸💚❤🇲🇦 pic.twitter.com/AJHY72iq7o — @izempro 🇲🇦🇫🇷 (@IzemPro1) 3 октября 2019 г.

La rencontre l’a opposé, en Cisjordanie, au club palestinien Hilal al-Quds, dans le cadre du match retour en seizième de finale de la Coupe arabe des clubs. Le match a été remporté par les Marocains sur un score de 2:0, tout comme celui de l’aller sur un score de 1:0.

«Nous considérons que nous sommes les vainqueurs en raison de la présence sur place du Raja Casablanca», avait déclaré, un jour avant le match, Badr Makki, directeur sportif du club palestinien. «Ce match en est un d'histoire et de géographie car [...] nous prouvons au monde que la Palestine existe», avait-il ajouté.

De son côté, Patrice Carteron, entraîneur du Raja Casablanca, s'était dit heureux «de représenter le Maroc en Palestine».

La page Facebook des supporters du club marocain a pour sa part écrit que «le Raja avait marqué l’histoire en étant le premier club nord-africain à poser les pieds sur les terres saintes de la Palestine». «Les Palestiniens ont été très fiers de cette visite et ont réservé par conséquent un accueil grandiose à la délégation du Raja à Al-Quds charif!», a-t-elle ajouté.

Hilal Al-Quds’ tifo against Raja Casablanca 🇵🇸🇲🇦⚽️🔥🌙🦅 pic.twitter.com/u0GLEZMZFH — BabaGol (@BabaGol_) 3 октября 2019 г.

Par ailleurs, dans une déclaration à l’agence marocaine Maghreb Arabe Presse (MAP), l’ambassade du royaume chérifien en Jordanie a signalé que 28 supporters du Raja Casablanca avaient toutefois été bloqués à l’entrée de la Cisjordanie par «les forces d’occupation israéliennes».

Auparavant, en raison d’une autorisation préalable d’Israël, les clubs et les sélections des pays arabes refusaient de disputer des rencontres en Cisjordanie. Cependant, ces dernières années, des clubs et les sélections nationales d'Irak, de Jordanie, de Bahreïn et des Émirats arabes unis ont renoncé à cette règle implicite, et ont joué en Palestine.