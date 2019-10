Huawei ICT Academy intègre deux nouveaux établissements d’enseignement supérieur au Maroc

Dans le cadre du programme Huawei ICT Academy lancé en 2018 au royaume chérifien, le géant chinois des technologies de l’information et de la communication (TIC) vient de conclure deux accords avec deux nouveaux établissements marocains d’enseignement supérieur. L’académie coopère désormais avec neuf universités et écoles d’ingénieurs. Le programme promeut l’innovation, la consolidation de la formation et l’encouragement de l’excellence.

«Huawei considère l’engagement sociétal comme un paramètre structurant de son modèle de croissance», estime Nicolas Yuan, directeur général de Huawei Maroc, relayé par le site d’information marocain Le Matin. «Ce partenariat stratégique avec l’Université Sultan Moulay Slimane et l’École des nouvelles sciences et ingénierie acte notre engagement pérenne en faveur des étudiants et enseignants marocains», a-t-il ajouté, expliquant que le but du programme est d’accélérer la digitalisation et la promotion des compétences en TIC au sein des universités et établissements supérieurs marocains.

Les deux établissements sont l’Université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal et l’École des nouvelles sciences et ingénierie de Tanger (ENSI).

Ils sont donc neuf à participer au programme de Huawei, en attendant la signature d’autres conventions dans les jours et semaines à venir. Pour le Maroc, cette initiative participe à la stratégie établie par le gouvernement qui vise à donner aux jeunes diplômés les atouts nécessaires pour intégrer facilement le monde du travail.

Huawei ICT Academy a pour ambition de soutenir la réalisation de projets nationaux structurants dans le domaine des TIC en réduisant le fossé entre le savoir théorique acquis dans les universités et les besoins du marché de l’emploi. Dans ce cadre, des certificats dans les technologies fondamentales et de pointe sont délivrés aux étudiants.

Dans le cadre de ce programme, Huawei coopère avec plus de 800 universités à travers le monde et forme plus de 45.000 étudiants par an.